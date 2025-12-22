Продати долар можна в середньому за курсом 42,03 грн, а євро – 49,20 грн.

Курс долара до гривні в банках України у понеділок, 22 грудня, знизився на 4 копійки і складає 42,48 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,03 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 11 копійок і складає 49,89 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 49,20 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,34 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,25 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,85 грн/євро, а курс продажу – 49,70 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 22 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,25 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 9 копійок.

По відношенню до євро гривня також посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 49,47 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 12 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що на валютному ринку України до 28 грудня зберігатиметься відносна рівновага, попри всі зовнішні "дратівливі" чинники. Коливання курсу валют будуть незначними, а різниця між купівлею і продажем на міжбанку мінімальною. За його словами, НБУ зможе убезпечити ринок від небажаних курсових змін.

