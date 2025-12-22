'ПриватБанк' знизив ціни на валюту валюта: актуальний курс долара і євро 22 грудня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,37 грн, а євро – 49,75 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 22 грудня, знизився на 10 копійок і складає 42,43 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 15 копійок і складає 49,80 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,79 гривні, а євро - за курсом 48,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок подешевшав на 18 копійок і становить 42,37 гривні. Курс євро при оплаті карткою 22 грудня знизився на 25 копійок і складає 49,75 гривні.

НБУ встановив на 22 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,25 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 9 копійок.

По відношенню до євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 49,47 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 12 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 4 копійки і складає 42,48 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,03 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 11 копійок і складає 49,89 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 49,20 гривні за євро.

