НБУ послабив гривню до долара: офіційний курс валют на 20 березня

Національний банк України встановив на п’ятницю, 20 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,96 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 6 копійок.

Згідно з даними на сайті НБУ, щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 50,50 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 2 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,94/43,98 грн/дол., а єдина європейська валюта - 50,49/50,52 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 19 березня залишився на попередньому рівні і становив 44,25 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43,75 гривні за долар. Середній курс євро до гривні також не змінився і складав 51,10 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,30 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" зріс на 10 копійок і становив 44,20 гривні за долар, а курс євро в банку зріс також на 10 копійок і складав 51,05 гривні за євро. Продати американську валюту можна було за курсом 43,60 гривні, а євро - за курсом 50,05 гривні за одиницю іноземної валюти.

