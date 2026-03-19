У 'ПриватБанку' подорожчала валюта: актуальний курс долара і євро

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у четвер, 19 березня, зріс на 10 копійок і становить 44,20 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс також на 10 копійок і складає 51,05 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,60 гривні, а євро - за курсом 50,05 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у четвер залишився на рівні 44,25 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінився і складає 51,02 гривні.

Нацбанк встановив на 19 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,90 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 5 копійок.

Щодо євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 50,52 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 12 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні залишився на попередньому рівні і становить 44,25 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,75 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також не змінився і складає 51,10 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,30 гривні за євро.

