Національний банк України встановив на п'ятницю, 19 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,34 гривні за долар, таким чином українська валюта залишилася на попередньому рівні. 

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на п'ятницю встановлено на рівні 49,59 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 4 копійки.  

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,25/42,29 грн/дол., а євро - 49,64/49,67 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 18 грудня зріс на 15 копійок і складав 42,60 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 42,15 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подорожчав на 1 копійку і складає 50 гриввень за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 49,43 гривні за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" зріс на 17 копійок і складав 42,60 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 20 копійок і складає 50,10 гривні за євро. Продати американську валюту можна було за курсом 42,00 гривні, а євро - за курсом 49,10 гривні за одиницю іноземної валюти. 

