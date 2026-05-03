Сигнал для Путіна: соратники Трампа шоковані виведенням військ із Німеччини

Президент США Дональд Трамп несподівано зіткнувся із спротивом у своїй партії через плани вивести американських військових з Німеччини.

Як пише Newsweek, у партії Трампа висловили впевненість, що це розв'яже руки Кремлю, оскільки скорочення контингенту в Європі стане фатальною помилкою і підірве систему колективного протистояння агресії.

"Ми дуже стурбовані рішенням вивести американську бригаду з Німеччини", - заявили сенатор Роджер Вікер і представник Майк Роджерс.

Вікер очолює Комітет Сенату з питань збройних сил, а Роджерс – аналогічний орган у Палаті представників. На їхню думку, рішення Трампа про виведення військ з європейської країни свідчитиме про слабкість.

"Скорочення присутності Америки в Європі... ризикує підірвати стримування і надіслати неправильний сигнал Володимиру Путіну", - йдеться у заяві законодавців.

Вони запропонували не повертати військових на бази в США, а передислокувати ближче до потенційного фронту, тобто в країни, які межують з Росією.

На відміну від Трампа, у Республіканській партії вважають, що США мають залишатися лідером НАТО, а ослаблення позицій у Європі може спонукати Кремль до нової ескалації у війні проти України.

Трамп підтвердив, що частина американських військових покине Німеччину. Він навіть сказав, що це буде більше, ніж 5000 солдатів. Хоча саме така кількість фігурувала вчора в заяві глави Пентагону Піта Гегсета.

У свою чергу міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що таке рішення Вашингтона було очікуваним і закликав країни Європи посилити свою оборонну спроможність.

У НАТО ж, коментуючи скорочення присутності військ США, заявили, що впевнені у своїх оборонних і стримуючих здібностях.

