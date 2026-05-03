У квітні росіяни втратили більше територій, ніж захопили, – ISW

У квітні наступ Росії загальмувався, російські війська втратили контроль над 116 квадратними кілометрами території. Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни, армія РФ вперше з моменту вторгнення в Україну в Курську область у серпні 2024 року зафіксувала чисту втрату територій, контрольованих на полі бою.

"Темпи просування Росії по полю бою неухильно знижуються з листопада 2025 року, оскільки триваючі наземні контратаки України, удари середньої дальності, блокування використання Росією терміналів Starlink і обмеження доступу до Telegram з боку Кремля поглибили існуючі проблеми в російській армії", – зазначається в статті.

Фактор погоди

При цьому аналітики вказують, що зниження темпів просування Росії може бути частково пов'язане з сезонними коливаннями погоди.

Так, зима 2025-2026 років була холоднішою і значно вологішою, ніж попередня. В результаті російська армія в березні та квітні знизила темпи просування через сезон весняної сльоти. Танення замерзлої зимової землі та весняні дощі погіршують умови для механізованого пересування, оскільки техніка просто застрягає на бездоріжжі.

Водночас аналітики вказують, що російські війська можуть збільшити темпи просування в травні та червні з настанням спекотної погоди.

Росіяни брешуть про успіхи

Також в ISW зазначають, що Кремль використовує тактику інфільтрації, щоб перебільшити контроль Росії над територією.

"За даними ISW, російські війська захопили або проникли на територію площею 28,28 квадратних кілометрів у квітні 2026 року і загалом на 1716,42 квадратних кілометра з листопада 2025 року по квітень 2026 року. Однак за той самий період російські війська захопили лише 1443,35 квадратних кілометрів", – зазначають аналітики.

В ISW зазначають, що російські війська не контролюють ці райони проникнення, які часто розташовуються поруч з українськими позиціями в спірних "сірих зонах".

Раніше російське Міноборони заявило про нібито захоплення села Миропольє в Сумській області. Угруповання військ "Курськ" спростувало цю заяву, зазначивши, що в останні кілька днів у тому районі не було жодних штурмів.

Тим часом агентство Reuters пише, що росіяни поступово наближаються до Костянтинівки Донецької області. У матеріалі йдеться про те, що в місті тривають контрдиверсійні заходи.

