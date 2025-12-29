'ПриватБанк' підняв ціни на валюту: актуальний курс долара і євро 29 грудня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,37 грн, а євро – 50,00 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у понеділок, 29 грудня, зріс на 10 копійок і становить 42,30 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 5 копійок і становить 49,95 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,70 гривні, а євро - за курсом 48,95 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" в понеділок подорожчав на 18 копійок і становить 42,37 гривні. Курс євро при оплаті карткою 29 грудня залишився незмінним і становить 50,00 гривень.

Нацбанк встановив на 29 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,06 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 13 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 49,55 гривні за один євро, тобто гривня втратила 12 копійок.

Керівниця з макроекономічних досліджень "ПриватБанку" Ольга Погарська зазначила, що на 2026 рік більшість аналітиків прогнозують помірну девальвацію гривні – очікується, що національна валюта послабиться, проте долар не перетне психологічну позначку у 45 гривень.

