Долар перевищив 43 гривні і побив новий рекорд: офіційний курс валют на 12 січня

Національний банк України встановив на понеділок, 12 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,08 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 9 копійок. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд був зафіксований 9 січня, - 42,99 грн/дол.)

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня дещо посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,14 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 3 копійки. 

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,12/43,15 грн/дол., а євро - 50,21/50,24 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – інші новини

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" 9 січня зріс на 25 копійок і становив 43,35 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 10 копійок і становив 50,60 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,75 гривні, а євро - за курсом 49,60 гривні за одиницю іноземної валюти.

Агенство Reuters пише, що американська валюта зміцнилася під час млявих торгів в Азії. Індекс долара США, що відображає його динаміку щодо кошика з шести основних валют, зріс на 0,1% до 98,933, наблизившись до найвищого рівня за місяць. 

Вас також можуть зацікавити новини: