Долар перевищив 43 гривні і побив новий рекорд: офіційний курс валют на 12 січня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,14 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 12 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,08 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 9 копійок. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд був зафіксований 9 січня, - 42,99 грн/дол.)

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня дещо посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,14 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 3 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,12/43,15 грн/дол., а євро - 50,21/50,24 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – інші новини

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" 9 січня зріс на 25 копійок і становив 43,35 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 10 копійок і становив 50,60 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,75 гривні, а євро - за курсом 49,60 гривні за одиницю іноземної валюти.

Агенство Reuters пише, що американська валюта зміцнилася під час млявих торгів в Азії. Індекс долара США, що відображає його динаміку щодо кошика з шести основних валют, зріс на 0,1% до 98,933, наблизившись до найвищого рівня за місяць.

Вас також можуть зацікавити новини: