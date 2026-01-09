Катерина Жирій

Верховний суд США має винести рішення щодо митної політики Трампа.

Долар США у п’ятницю, 9 січня, зміцнився під час млявих торгів в Азії. Ринки очікували на звіт про зайнятість у США та готувалися до можливого рішення Верховного суду щодо використання президентом Дональдом Трампом надзвичайних повноважень для запровадження мит.

Як пише Reuters, індекс долара США, що відображає його динаміку щодо кошика з шести основних валют, зріс на 0,1% до 98,933, наблизившись до найвищого рівня за місяць.

Звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі США за грудень 2025 року має розвіяти невизначеність у статистиці, спричинену нещодавнім шатдауном уряду.

Відео дня

Водночас Верховний суд США має визначити, чи може Трамп застосовувати Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) для запровадження мит без схвалення Конгресу. Таке рішення здатне докорінно змінити торговельну політику Вашингтону та зруйнувати місяці переговорів із країнами-партнерами.

Якщо вердикт буде не на користь Трампа, то керівники компаній, митні брокери та торговельні юристи готуються до можливих судових баталій, аби домогтися повернення приблизно 150 млрд доларів мит, уже сплачених уряду США.

Американський долар зміцнювався щодо єни четвертий день поспіль, додавши 0,3%. Підтримкою стали дані, які показали несподіване зростання споживчих витрат домогосподарств у Японії в листопаді в річному вимірі. Це свідчить про прискорення споживання напередодні підвищення Банком Японії облікової ставки до максимуму за 30 років у грудні.

Щодо китайського юаня долар США утримувався поблизу рівня 6,9797 – майже без змін після того, як річна споживча інфляція у Китаї в грудні прискорилася до максимуму майже за три роки.

Реклама

Більшість інших валют під час азійських торгів майже не змінилися. Євро стабілізувався на рівні 1,1655 долара США напередодні публікації даних щодо зовнішньої торгівлі Німеччини та роздрібних продажів у єврозоні.

Британський фунт залишався на рівні 1,3436 долара США, австралійський долар - на позначці 0,6697, тоді як новозеландський долар знизився на 0,2% - до 0,5742.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив 9 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,99 гривні за долар. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд був зафіксований 8 січня - 42,72 грн/дол.)

Офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 50,17 гривні за один євро, тобто гривня втратила 25 копійок. Таким чином, євро теж оновив історичний максимум – попередній рекорд було зафіксовано 8 січня – 49,92 грн/євро.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що валютний ринок наступного тижня залишатиметься динамічним, однак без різких перекосів. Попит і надалі перевищуватиме пропозицію, хоча розрив між ними поступово зменшується.

Вас також можуть зацікавити новини: