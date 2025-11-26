У 'ПриватБанку' змінився курс валют: скільки коштує долар сьогодні

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,55 грн, а євро – 49,51 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 26 листопада, подешевшав на 10 копійок і складає 42,50 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 5 копійок і складає 49,35 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,90 гривні, а євро - за курсом 48,35 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у середу не змінився і становить 42,55 гривні. Курс євро при оплаті карткою 26 листопада подорожчав на 25 копійок і складає 49,51 гривні.

Нацбанк встановив на 26 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 42,40 гривні за долар, таким чином українська послабилася на 3 копійки. Цей показник став черговим історичним максимумом офіційного курсу долара в Україні.

По відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 48,95 гривні за один євро, тобто гривня втратила 3 копійки.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 1 копійку і складає 42,63 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,20 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 15 копійок і складає 49,40 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,70 гривні за євро.

