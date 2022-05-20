Аналітики прогнозують нормалізацію курсу долара за рахунок міжнародної допомоги та вирішення проблем з логістикою.

На підвищення неофіційного курсу долара в Україні впливають проблеми з експортом, скасування урядового обмеження цін на паливо та ймовірність відмови від фіксованого курсу ще до припинення військового стану.

Про це пише Forbes.

Війна повернула Україну до ситуації 2015 року, коли у фінансовій системі діє одночасно три різних курси валют: офіційний, що залишається зафіксованим, банківський та роздрібний. Останній зростає вже не перший тиждень, однак за останні кілька днів набрав одразу 3-4 гривні.

У банків немає дефіциту готівки. Курс у банках, яким НБУ дозволив продавати готівкову валюту лише всередині квітня, за даними "Мінфіну" майже не змінюється протягом останнього місяця – близько 32,2 грн/$. Це – найвище можливе значення, оскільки Нацбанк не дозволяє банкам встановлювати курси, що більш ніж на 10% перевищують офіційний курс НБУ.

Інше суттєве обмеження – банки можуть продавати фізичну валюту тільки у межах суми, що вони купили упродовж дня. Увечері 20 травня НБУ оголосив, що скасовує обмеження для відхилення курсу у межах 10% від офіційного.

Це має помʼякшити проблему дефіциту в усьому готівковому сегменті, включно з легальними обмінниками та "чорному" ринку. Саме там зараз відбуваються найбільш активні готівкові торги.

Ця частина валютного ринку особливо підвласна впливу ажіотажних настроїв. Фінансовий аналітик Іван Угляниця та заступник директора з питань торгівлі цінними паперами Dragon Capital Сергій Фурса допускають, що поточному сплеску курсу могла суттєво сприяти заява голови НБУ Кирила Шевченка про відмову від фіксованого курсу ще до припинення військового стану.

Додаткового ажіотажу могли додати розмови про скасування урядового обмеження цін на паливо, говорить Угляниця. "Можливо, це також штовхає кеш-курс далі, оскільки для купівлі більших обсягів палива треба більше валюти", – додає він.

Для повернення гнучкого курсоутворення НБУ чекатиме трьох передумов: стабілізація експортних надходжень, зниження невизначеності на військових фронтах та активізація фінансового ринку, що дозволить Нацбанку знову впливати на інфляцію через ключову ставку.

Саме проблеми з експортом створюють передумови для періодичних стрибків курсу, зазначає голова департаменту макродосліджень ICU Віталій Ваврищук. Однак обмеження, запроваджені Нацбанком, виштовхують девальвацію у небанківський ринок.

Основні джерела попиту на ньому – не лише спекулянти та населення, а й "сірі" імпортери, зауважує співрозмовник у департаменті монетарної політики та економічного аналізу НБУ, який побажав зберегти анонімність. Остання категорія покупців валюти працює незважаючи на обмеження Нацбанку завдяки "діркам на митниці".

"Війна створила загальні передумови для хронічного дефіциту валюти, як на "білому" так і на "сірому" ринках, – пояснює співрозмовник. – Тільки от в "білому" секторі дефіцит покриває НБУ з резервів. У "сірому" ж виникає дефіцит, що призводить до зростання курсу".

Підприємці дійсно не бачать дефіциту валюти, яка потрібна для дозволеного імпорту. Обсяг "сірих" операцій з валютою при цьому зростає разом з загальним пожвавленням економічної активності.

Імпорт наразі відновлюється швидше за експорт. "У квітні в нас негативне сальдо торгівлі товарами", – констатує експерт CASE Україна Євген Дубогриз, у минулому заступник директора департаменту фінансової стабільності НБУ.

Ключова причина дисбалансу – РФ досі блокує українські порти. Через них до вторгнення Україна експортувала понад 70% усіх вантажів на загальну суму близько $47 млрд. Через блокаду, за оцінкою віцепрезидента Київської школи економіки Олега Нівʼєвського, економіка щодня втрачає близько $170 млн.

Ніколайчук з НБУ розраховує, що розрив між експортом та імпортом поступово зменшуватиметься за рахунок пошуку альтернативних шляхів поставок та зростання світових цін на продукцію українських експортерів.

Інший фактор, який може стабілізувати ситуацію з курсом – міжнародна допомога. У квітні Україна отримала менше вливань від іноземних партнерів, ніж у травні. Однак у другій половині травня та у червні обсяги можуть зрости.

"Резервів достатньо, міжнародна допомога на підході. Логістика потроху налагоджується, – каже співрозмовник у департаменті монетарної політики НБУ. – Так що причин для паніки немає".

Як повідомлялося, подальше продовження війни в Україні вплине на вітчизняний валютний ринок, експерти розглядають два можливих сценарії: девальвація гривні або навпаки, ревальвація.

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