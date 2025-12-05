Курс гривні до євро встановлено на рівні 49,00 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 8 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,06 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 12 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 49,00 гривень за один євро, тобто гривня зросла на 23 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,08/42,11 грн/дол., а євро - 49,05/49,06 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 5 грудня знизився на 5 копійок і складав 42,40 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 41,95 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 3 копійки і складав 49,50 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 48,90 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні у "ПриватБанку" подешевшав на 5 копійок і складав 42,35 гривні за долар, а курс євро зріс на 5 копійок і складав 49,55 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна будло за курсом 41,75 гривні, а євро - за курсом 48,55 гривні за одиницю іноземної валюти.

