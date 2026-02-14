Британія пропонує перезапустити оборону Європи: Reuters розкрив нові плани Стармера

Премʼєр-міністр Британії оголосить відповідну заяву під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

Велика Британія готова до тіснішої співпраці з Європою у галузі оборони, аби зменшити надмірну залежність НАТО від США. Про це заявив премʼєр-міністр країни Кір Стармер, передає Reuters.

Під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки Стармер наголосить, що США є незамінним союзником, який зробив великий внесок у безпеку Європи, проте більш європейське НАТО допоможе континенту позбутися залежності від Вашингтона.

"Я говорю про бачення європейської безпеки та більшої європейської автономії, яке не означає відхід США, а відповідає заклику до повного розподілу тягаря та відновлює зв'язки, які так добре нам служили", - скаже політик, згідно з уривками з промови, опублікованими його офісом.

Відео дня

Також він буде закликати до нового підходу до оборонних закупівель, аби уникнути непотрібного дублювання в оборонній промисловій базі континенту, наголосивши, що теперішня фрагментація означає, що Європа є "сплячим гігантом".

Згідно з уривками з промови, Стармер заявить, що "ми вже не та Велика Британія, якою була в роки Brexit" та додасть, що закритися в собі означатиме відмову від контролю над безпекою країни.

"Немає британської безпеки без Європи, і немає європейської безпеки без Великої Британії", - йдеться у промові.

Оборона Європи - останні новини

Раніше Bloomberg повідомляв, що Європа обговорює розробку ядерної зброї. Однак, за словами журналістів, Європа намагається діяти обережно у цьому питанні.

Зокрема о чікується, що цього місяця президент Франції Еммануель Макрон запропонує ядерне стримування решті Європи, проте ця перспектива здається остаточно незрозумілою.

Водночас видання The Times писало, що Європа не зможе захистити себе без допомоги США, і на це є кілька причин. За словами експертів, країни Європи відчувають гостру нестачу базового обладнання.

"Якщо подивитися на минулі століття, то нормальною ситуацією в Європі були війни і конфлікти. Потім Друга світова війна стала таким шоком, що США вирішили залишитися в Європі, вони заснували Європу і, принаймні на перших порах, позбавили Європу від дилеми безпеки", - наголосила глава берлінського офісу аналітичного центру European Council on Foreign Relations Яна Пуглієрін.

Вас також можуть зацікавити новини: