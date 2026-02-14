Українські військові 'знищили' британську бригаду на навчаннях НАТО, - The Telegraph

Британські військові були "досить швидко" розгромлені в ході навчань із застосуванням безпілотників, що стало тривожним сигналом для НАТО.

Під час недавніх військових навчань НАТО, які проходили в Естонії, британська бригада була "знищена" українськими силами.

За словами глави естонського підрозділу безпілотних систем, у військових навчаннях Hedgehog 2025, в яких брали участь понад 16 тис. військовослужбовців з 12 країн НАТО, імітувалося поле бою, "заперечуване і перевантажене" різними безпілотниками, повідомляє The Telegraph.

В одному зі сценаріїв бойова група, що складалася з тисяч військовослужбовців, включаючи британську бригаду та естонську дивізію, була розгромлена українськими силами, що стало "жахливим" результатом для НАТО.

Відео дня

"Бойова група просто ходила навколо, не використовуючи ніякого маскування, розміщуючи намети і бронетехніку. Все було знищено", - розповів один з учасників, який грав роль противника.

Підполковник Арбо Пробал, керівник програми безпілотних систем Сил оборони Естонії, заявив, що метою навчань було перевірити здатність солдатів адаптуватися під вогнем.

"Мета полягала в тому, щоб якомога швидше створити тертя, стрес для підрозділів і когнітивне перевантаження", - поділився він.

Сценарій передбачав поле бою, де танки і війська мали можливість просуватися вперед, імітуючи початкові етапи війни в Україні, а не значною мірою заморожені лінії фронту, вздовж яких зараз ведуться бої.

Як українські військові розбили сили НАТО

Українська команда використовувала Delta, складну систему управління боєм, для протидії силам НАТО. Система дозволяє українським військам збирати розвідувальну інформацію з поля бою в режимі реального часу і використовувати штучний інтелект для аналізу даних, ідентифікації цілей і координації ударів.

Одна група з 10 українців, зображуючи противника, контратакувала сили НАТО, імітуючи знищення 17 бронемашин і завдавши 30 "ударів" за півдня.

Айвар Ханніотті, естонський системний координатор, який командував підрозділом під час навчань, заявив, що результати були "жахливими" для сил НАТО.

"Ми досить легко виявили автомобілі та механізовані підрозділи і змогли досить швидко знищити їх за допомогою ударних дронів", - пояснив він.

За словами Ханніотті, за один день було знищено два батальйони, і "після цього вони більше не могли воювати".

Видання повідомило, що один з командирів, який спостерігав за навчаннями, зробив висновок: "Нам кінець".

Підсумки навчань НАТО

Видання наголосило, що навчання підкреслюють, як безпілотники стали визначальною зброєю війни в Україні, за оцінками аналітиків, на них припадає близько 70% всіх втрат.

Європейські союзники України швидко перейшли до виробництва безпілотників і навчання своїх армій веденню безпілотної війни.

У зв'язку з цим видання нагадало, що буквально вчора український президент Володимир Зеленський представив перший ударний безпілотник, спільно розроблений Німеччиною та Україною.

В огляді після навчань в Естонії йдеться, що безпілотники стали "невід'ємною складовою наземної війни" і що арміям необхідно інвестувати в поєднання безпілотних літальних апаратів.

Навчання НАТО

Армії країн НАТО на військових навчаннях готуються до воєн минулого століття, ігноруючи технологічні реалії російсько-української війни. Яскравим свідченням цього стали спільні навчання румунських і американських танкістів 29 січня - 4 лютого.

Як пише видання Defense Romania, румунські та американські військові провели спільні тактичні навчання на рівні підрозділів, відпрацьовуючи управління військами і бойові стрільби в денний і нічний час.

Вас також можуть зацікавити новини: