Кредит на €90 мільярдів для України: Свириденко розкрила терміни отримання грошей

Новий кредит від Євросоюзу для України розрахований на два роки.

Європарламент схвалив кредит на 90 млрд євро для України, яка розраховує отримати фінансування за новою програмою Євросоюзу вже з квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час спілкування з журналістами повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. "Міністерство фінансів та Міністерство оборони працюють над уточненням оборонних і бюджетних потреб. Після фіналізації ці розрахунки будуть передані партнерам. Ми розраховуємо отримати фінансування вже з квітня", - сказала Свириденко.

За її словами, зараз на порядку денному стоїть розробка української фінансової стратегії згідно стандартів ЄС, яка включає оборонні та бюджетні показники на 2026-2027 роки.

"Попередній розподіл - 60 млрд євро на оборону і 30 на бюджетну підтримку. Цей документ визначатиме наші потреби на найближчі два роки", - додала прем’єрка.

Кредит ЄС для України - головні новини

На початку лютого 2026 року Євросоюз після тривалих суперечок ухвалив механізм кредитування України в розмірі 90 млрд євро на найближчі два роки. Відсотки по кредиту платитиме Євросоюз. Повертати кредит Україна має лише після того, як Росія виплатить репарації.

11 лютого стало відомо, що Європарламент підтримав виділення Україні кредиту на 90 млрд євро на 2026-2027 роки.

