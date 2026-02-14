Reuters: Армія США готується до потенційно тижневих військових операцій проти Ірану

Вашингтон розглядає сценарій масштабної кампанії, тоді як Тегеран попереджає про удари у відповідь по базах США в регіоні.

Американські військові розробляють сценарії можливих тривалих операцій проти Ірану у разі відповідного наказу президента Дональда Трампа. Про це з посиланням на двох американських чиновників повідомляє Reuters.

За даними агентства, мова йде про потенційні бойові дії, які можуть тривати тижнями – на відміну від попередніх обмежених ударів. Посадовці, які говорили на умовах анонімності через конфіденційний характер планування, зазначили, що йдеться про складніший і масштабніший сценарій.

Нарощування сил у регіоні

Минулого тижня представники США та Ірану провели переговори в Омані щодо ядерної програми Тегерана на тлі зростання військової напруги. Паралельно Пентагон оголосив про відправлення на Близький Схід додаткового авіаносця, а також тисяч військовослужбовців, винищувачів і ракетних есмінців.

Виступаючи перед військовими у Північній Кароліні, Трамп заявив, що "було важко укласти угоду" з Іраном і додав: "Іноді потрібно мати страх. Це єдине, що дійсно допоможе вирішити ситуацію".

Речниця Білого дому Анна Келлі заявила, що у президента "є всі варіанти щодо Ірану", а остаточні рішення ухвалюватимуться з урахуванням національної безпеки. Пентагон від коментарів відмовився.

Можлива ескалація

Як зазначають джерела, у разі тривалої кампанії удари можуть бути спрямовані не лише по ядерній інфраструктурі, а й по державних та безпекових об’єктах Ірану. Це суттєво підвищує ризики ширшого регіонального конфлікту.

Минулого року США вже проводили обмежену операцію під назвою Midnight Hammer – тоді американські бомбардувальники-невидимки завдали разового удару по іранських ядерних об’єктах, після чого Іран відповів обмеженим ударом по базі США в Катарі.

Нинішні плани, за словами чиновників, передбачають більший масштаб і тривалість. У Вашингтоні очікують, що Тегеран відповість ударами, що може спричинити цикл взаємних атак.

Позиція сторін

Іран раніше попереджав, що у разі ударів по його території зможе атакувати будь-яку американську військову базу в регіоні. США мають військову присутність у Йорданії, Кувейті, Саудівській Аравії, Катарі, Бахрейні, ОАЕ та Туреччині.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу провів переговори з Трампом у Вашингтоні, заявивши, що будь-яка потенційна угода з Іраном має враховувати "життєво важливі інтереси Ізраїлю".

Тегеран своєю чергою заявив про готовність обговорювати обмеження ядерної програми в обмін на зняття санкцій, однак відмовився пов’язувати ці переговори з ракетною програмою.

Напруга навколо Ірану - що відомо

Нагадаємо, що наприкінці січня США зосередили навколо Ірану потужне військове угруповання, готове для удару, щойно буде наказ. В Білому домі розглядаються різні варіанти, включно з ударами по об’єктах ядерної програми та арсеналах балістичних ракет.

Згодом Пентагон повідомив, що американські військові збили іранський "Шахед" в Аравійському морі, коли той небезпечно наблизився до авіаносця USS Abraham Lincoln. За цим начебто дрібним епізодом стоїть велика психологічна гра, яку розпочав Іран.

