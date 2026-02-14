В Криму уражено російський транспортно-десантний катер БК-16, - Генштаб

Сили оборони уразили транспортно-десантний катер БК-16, радіолокаційну станцію РСП-10, вузол зв’язку та склад боєприпасів росіян.
Успіхами українських військових поділився Генштаю ЗСУ. У повідомленні зазначається, що підтверджено, що 12 лютого у районі населеного пункту Новоозерне на тимчасово окупованих територіях українського Криму успішно уражено транспортно-десантний катер БК-16 росіян.
Крім цього, 12 лютого у районі населеного пункту Гвардійське (тимчасово окупований Крим), уражено радіолокаційну станцію РСП-10.
Серед іншого, у районі населеного пункту Приморськ (тимчасово окупована частина Запорізької області), тієї ж доби, уражено вузол зв’язку російських окупантів.
А вже вчора, за даними Генштабу, в районі Новоекономічного (тимчасово окупована територія Донецької області) уражено склад боєприпасів ворога.
"Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються", - зазначили у Генштабі.
Ураження російських цілей
12 лютого Україна атакувала крилатими ракетами "Фламінго" один з найбільших складів боєприпасів російської армії, який знаходиться під Волгоградом і ракетний завод в Тамбовській області.
Також Сил оборони знищили 6000 безпілотників під Суджею в Курській області, що стало однією з найбільших втрат Москви на сьогоднішній день.