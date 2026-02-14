Податки для ФОПів: МВФ помʼякшив вимоги кредитної програми Україні

Питання щодо термінів запровадження ПДВ для ФОПів ще опрацьовується, наголосила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Міжнародний валютний фонд погодився помʼякшити вимоги щодо впровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців в Україні. Пропонується встановити новий поріг на рівні 4 млн грн річного обороту, що дозволить більшості ФОПів уникнути обов’язкової реєстрації платниками ПДВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час спілкування з журналістами повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

"У роботі з МВФ ми домовилися про підвищення порогу впровадження ПДВ для ФОП до 4 млн грн (еквівалентно близько 85 тис. євро) – це максимальний діючий у Європі рівень ПДВ на товари. Таким чином ці зміни не будуть стосуватись 2/3 усіх ФОПів", - сказала Свириденко.

Питання, коли саме норма набере чинності, за її словами, є предметом подальшої роботи.

"Багато дискусій, як це буде зроблено. Ми працюємо з парламентарями і, найімовірніше, ухвалимо ці заходи в рамках консолідованого податкового законопроєкту. До нього також увійдуть питання цифрових платформ, посилок, збереження військового збору після завершення воєнного стану, які позитивно сприймаються бізнесом", - зазначила прем’єр-міністерка.

Вона підкреслила, що програма співпраці з МВФ для України є якірної для всієї міжнародної фінансової підтримки, зокрема для отримання кредиту на 90 млрд євро від Європейського Союзу.

"Українська програма буде розглянута на найближчому засіданні Ради директорів МВФ", - додала Свириденко.

Запровадження ПДВ для ФОП – головні новини

Як писав УНІАН, у листопаді минулого року Україна та МВФ досягли домовленості про нову програму підтримки. Загальний обсяг програми 8,2 млрд доларів на чотири роки. Однієї з умов нової угоди має стати скасування пільг для ФОПів щодо сплати ПДВ.

Пізніше Мінфін опублікував законопроєкт про введення податку на додану вартість (ПДВ) для фізичних осіб-підприємців (ФОП) з 2027 року. Ним було запропоновано встановити з 1 січня 2027 року обов’язок реєстрації ФОП як платника податку на додану вартість у разі, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів чи послуг протягом року перевищує 1 млн грн.

У січні директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва відвідала Київ. Вона тоді підкреслила, що Фонд однозначно виступає за скасування пільг у сплаті ПДВ для ФОПів.

