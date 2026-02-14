'Укрзалізниця' обмежила рух на небезпечних ділянках: частину рейсів виконують автобуси

Обмеження запроваджено на Сумщині та Харківщині через підвищену небезпеку, а у Запоріжжі посилений контроль руху.

"Укрзалізниця" тимчасово обмежила рух поїздів на низці небезпечних ділянок, змінивши маршрути та організувавши підвіз пасажирів альтернативним транспортом. Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

На Сумщині регіональні поїзди курсують до/з Конотопа як тимчасової кінцевої. Північніше курсують приміський поїзд або автобуси.

Водночас в Харківській області ділянка Лозова – Барвінкове – Краматорськ залишається зоною підвищеної небезпеки. Тут курсують автобуси "Проліски" та приміський поїзд до станції Дубове.

Крім того, у Запорізькій області посилений контроль, частині поїздів вдається здійснити рейси до/з Запоріжжя. Пасажирів просять слухати інструкції поїзних бригад і працівників вокзалів.

Удари РФ по залізниці - головні новини

Росіяни активізували ракетно-дронові атаки по українській залізничній інфраструктурі. 11 лютого під ворожим ударом опинилося залізничне депо та станції у двох областях.

9 лютого в результаті чергової атаки росіян було пошкоджено локомотив і контактну мережу "Укрзалізниці" на Сумщині та Чернігівщині.

7 лютого, попри щоденні обстріли залізничної інфраструктури, "Укрзалізниця" запустила нове сполучення на Слобожанщині. Тоді було призначено додатковий поїзд між Харковом та Сумами.

