Невідомо, наскільки серйозно РФ налаштована припинити війну проти України, - Рубіо

США продовжуватимуть з’ясовувати, які умови можуть бути прийнятними для України та Росії з метою припинення війни.

Наразі немає відповіді, наскільки Росія серйозно налаштована припинити війну проти України, хоча представники РФ беруть участь у тристоронніх переговорах з США і Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це державний секретар США Марко Рубіо сказав під час участі у Мюнхенській конференції з безпеки. Зокрема, посол Вольфганг Ішингер запитав у держсекретаря США, як закінчити війну і на якому етапі перебувають перемовини з Росією стосовно закінчення війни, оскільки багато хто вважає, що росіяни тягнуть час і не зацікавлені у змістовному урегулюванні.

"Гарна новина полягає у тому, що перелік питань, які треба вирішити для завершення війни, було звужено. Погана новина полягає у тому, що вони були звужені до найскладніших запитань, на які треба отримати відповідь, і у цьому напрямку доведеться ще працювати", - відзначив Рубіо.

При цьому, він сказав, що не може відповісти, чи вдасться добитися завершення війни.

"Ми не знаємо, чи серйозно росіяни налаштовані, щоб припинити війну", - зазначив Рубіо.

Водночас, США мають намір продовжувати з’ясовувати, на яких умовах росіяни готові закінчити війну, а також, чи вдасться знайти прийнятні для України умови, з якими погодиться Росія.

"Тим часом, усе інше продовжує залишатися чинним. США запровадили додаткові санкції на російську нафту. Під час наших розмов з Індією, ми отримали від неї зобов’язання припнити купувати російську нафту. Європа зробила свої кроки для подальшого руху. Програма PURL діє, в межах якої американська зброя продається для українських військових зусиль. Усе це продовжується. За цей час нічого не зупинилося. Тому немає користі від затягування часу", - відзначив Рубіо.

При цьому, США мають намір продовжувати дізнаватися, на що Україна і Росія можуть погодитися з метою завершення війни.

"Ми не можемо дати відповідь, але збираємося продовжувати перевіряти, чи існує такий варіант розв’язки, з яким може змиритися Україна, і який прийме Росія. На цей момент це було незрозумілим", - заявив Рубіо.

Водночас, на його думку, прогрес полягає у тому, що на минулому тижні вперше за багато років на технічному рівні відбулася зустріч військових України та РФ.

Разом з тим, 16 лютого переговори продовжаться, хоча участь у них братиме, імовірно, не та сама група переговірників.

Деожсекретар США запевнив, що його країна продовжить відігравати свою роль у зусиллях, щоб пробувати припинити війну. Він не думає, що хтось серед учасників Мюнхенської конференції безпеки буде проти врегулювання цієї війни шляхом переговорів, за умови справедливих та сталих умов.

Переговори про закінчення війни

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський повідомив, що США виступили з пропозицією, аби Росія та Україна до початку літа завершили війну.

Водночас, територіальні питання залишаються невирішеними. Росія хоче, аби Україна вивела усі війська з решти Донеччини, але позиці України полягає у тому, щоб припинити бойові дії на поточній лінії фронту.

Крім того, РФ хоче від США визнання Криму російським. Україна з цим не погоджується.

