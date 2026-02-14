Європа запускає 10 заводів з виробництва українських дронів: що відомо про контракти

Німеччина, Британія та Данія запускають спільні підприємства: як Україна масштабує виробництво БПЛА за кордоном.

У 2026 році в Європі планують відкрити одразу 10 спільних підприємств із виробництва українських безпілотників. Про це заявив Володимир Зеленський. Частина проєктів уже перебуває на етапі запуску або підписання меморандумів, пише Defence Express.

Німеччина: перші запуски та нові угоди

Поштовхом до нової хвилі співпраці стала презентація першого безпілотника, виготовленого на заводі Quantum Frontline Industries (QFI) у Німеччині. Це спільне підприємство німецької Quantum Systems та української Frontline Robotics. Випуск продукції розпочали менш ніж за два місяці після оголошення про створення компанії.

13 лютого 2026 року на Мюнхенська конференція з безпеки українська TAF Industries підписала меморандум із німецькою Wingcopter, яка спеціалізується на повністю електричних БПЛА та логістиці термінових вантажів.

Тоді ж стало відомо про партнерство української Airlogix (розробника дрона "Гор") із німецькою Auterion. Сторони планують поєднати українські апаратні рішення з німецьким програмним забезпеченням для створення БПЛА зі штучним інтелектом для України та союзників.

У більшості випадків німецькі партнери забезпечують промислову інфраструктуру та адміністративну підтримку, тоді як українські компанії надають ліцензії та бойовий досвід. Це дозволяє швидко масштабувати виробництво для потреб Сил оборони.

Велика Британія: виробництво та можливі контракти

Окремий напрям – Велика Британія. Українська UkrSpecSystems уже налагодила виробництво у цій країні. Серед відомих моделей – розвідувальний Shark та зенітний Octopus.

Крім того, Skyeton спільно з британською Prevail Partners створили підприємство Skyeton Prevail Solutions для виробництва БПЛА Raybird (ACS-3). Дрон уже проходив випробування у Британії та розглядається як потенційна заміна для Watchkeeper, що може відкрити шлях до контракту.

Данія: нові майданчики та перспективи

Ще у вересні 2025 року повідомлялося про запуск виробництва українських БПЛА в Данії. Серед компаній, які можуть бути причетними до розгортання потужностей, називають Fire Point – розробника далекобійного FP-1 та крилатої ракети FP-5 Flamingo.

Також формується дансько-українська MITS Industries, до якої увійшли спеціалісти з НРК Tencore, виробник РЕР Infozahyst, розробник РЕБ Unwave та неназваний виробник БПЛА. Хоча про повноцінний запуск заводів офіційно не оголошено, імовірність розгортання виробництва в Данії оцінюють як високу.

Які переваги отримає Україна

Експерти відзначають одразу кілька ключових плюсів:

Масштабування виробництва без ризиків для українських підприємств.

Залучення іноземного фінансування, адже країни охочіше підтримують проєкти із залученням власної промисловості.

Постачання для Сил оборони та союзників, що посилює обороноздатність і зміцнює партнерства.

Озвучений перелік співпраць поки не є вичерпним – частина домовленостей може залишатися непублічною.

Українські дрони - що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський повідомив про перші результати запуску спільного виробництва дронів для України в Німеччині. До кінця року має бути вироблено і поставлено українським захисникам 10 тисяч дронів.

Президент ознайомився з виробничими потужностями спільного україно-німецького підприємства Quantum Frontline Industries GmbH, яке вже виробляє дрони для української армії.

