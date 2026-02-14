Військовий збір не скасують після війни: Свириденко розповіла про майбутні податкові зміни

Військовий збір в Україні становить 5%.

Уряд розглядає можливість збереження постійного військового збору у розмірі в 5% і після завершення війни. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час спілкування з журналістами повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, відповідну норму хочуть внести до консолідованого податкового законопроєкту, який включатиме також положення про введення обов’язкової сплати ПДВ для ФОП із річним доходом понад 4 млн грн, так званий податок на OLX та оподаткування посилок вартістю до 150 євро.

"Багато дискусій, як це буде зроблено. Ми працюємо з парламентарями і, найімовірніше, ухвалимо ці заходи в рамках консолідованого податкового законопроєкту. До нього також увійдуть питання цифрових платформ, посилок, збереження військового збору після завершення воєнного стану, які позитивно сприймаються бізнесом", - сказала Свириденко.

У свою чергу, народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі зазначив, що всі ці податкові вимоги від МВФ потрібно прийняти до кінця березня.

За його словами, меморандум вже підписали всі сторони з нашого боку (президент, премʼєр, голова НБУ та Мінфіну), і до кінця лютого буде затверджено Радою МВФ.

Також він додав, що обов’язкова сплата 5% військового збору, згідно домовленостей, залишиться в Україні назавжди.

Що відомо про військовий збір

Військовий збір був запроваджений в Україні у 2014 році як тимчасовий податок для фінансування потреб оборони. Спочатку його ставка становила 1,5% для всіх українців-платників податків.

Згодом, в жовтні 2024 року, ставку підвищили до 5%. Нині цей податок сплачують громадяни з офіційних доходів, а кошти спрямовуються на підтримку сектору безпеки й оборони. Єдиний виняток - військовослужбовці, для яких ставка залишилася на колишньому рівні - 1,5%.

Вимоги МВФ - головні новини

У листопаді 2025 року Україна та Міжнародний валютний фонд на рівні персоналу досягли домовленості про нову програму підтримки, яка розрахована на 4 роки. Загальний обсяг програми 8,2 млрд доларів. Однієї з умов нової угоди має стати скасування пільг для ФОПів щодо сплати ПДВ.

14 лютого стало відомо, що МВФ погодився помʼякшити вимоги щодо впровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців в Україні. За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, в Україні можуть встановити новий поріг на рівні 4 млн грн річного обороту.

