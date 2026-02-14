Таким буде найбюджетніший айфон: iPhone 17e показали на якісних рендерах

За інформацією різних джерел, смартфон буде представлений зовсім скоро, до кінця лютого.

Apple уніфікує дизайн iPhone 17e і основної лінійки, стверджує блогер та інформатор Джон Проссер. Презентація смартфона очікується вже цього місяця, хоча минулого року ходили чутки про скасування лінійки через низькі продажі.

Судячи з зображень, які опублікував Проссер, iPhone 17e отримає виріз Dynamic Island, завершивши епоху телефонів Apple з "чубчиком" у верхній частині дисплея. Він первісно дебютував у 2017 році разом з iPhone X.

При цьому екран, як і раніше, збереже діагональ близько 6,1 дюйма і частоту оновлення 60 Гц – це залишається компромісом заради доступної вартості. Також ззаду, як і раніше, буде один 48-мегапіксельний модуль камери. А спереду встановлять нову 18-Мп фронтальну камеру Center Stage, яка дебютувала в лінійці iPhone 17.

Серцем смартфона стане чіп Apple A19, той самий, що і в стандартному iPhone 17, але швидше за все в "полегшеній" конфігурації, оптимізованій під цю модель. Серед інших нововведень – вперше в серії підтримка MagSafe і фірмовий мережевий модуль C1X.

За даними інформатора, ціна залишиться колишньою – 599 доларів. Кольорів може бути три – чорний, білий і лавандовий.

Раніше з'явилася інформація, що Apple відклала вихід базового iPhone 18 до 2027 року. Цієї осені компанія представить iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і складаний iPhone.

Журналісти розповідали, чому не варто купувати iPhone старше iPhone 14 Pro. Є ймовірність, що вже через рік – а можливо і раніше – такий iPhone перестане отримувати оновлення, що може змусити власника знову міняти телефон.

