Продати долар можна в середньому за курсом 41,05 грн, а євро – 48,00 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 7 жовтня, зріс на 4 копійки і складає 41,54 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,05 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні, в свою чергу, подешевшав на 5 копійок і складає 48,75 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,00 гривень за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,30 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,20 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках складає 48,70 грн/євро, а курс продажу - 48,50 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 7 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,34 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 11 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок установлено на рівні 48,27 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 11 копійок.

Директорка департаменту казначейських операцій та член правління Unex Bank Ганна Золотько зазначила, що на початку жовтня курс гривні, швидше за все, залишатиметься відносно стабільним, лише з невеликими денними коливаннями - завдяки великим надходженням міжнародної допомоги та помірній політиці НБУ. Але ситуація може у будь-який момент змінитися, тому не варто чекати "ідеального" моменту для купівлі чи продажу валюти.

