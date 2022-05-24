Гривня в столичних обмінниках ослабла до 37,70 гривень за доллар.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва на ранок вівторка, 24 травня, ослаб на 3,70 грн – до 37,70 грн/дол. у порівнянні з попереднім показником.

Як передає кореспондент УНІАН, курс гривні до євро ослаб на 3,50 грн - до 39,50 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 36 грн за дол., євро - 37,20 грн за євро.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам - раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Офіційний курс гривні до долара зафіксований Нацбанком на рівні 29,25 грн/дол. з 24 лютого 2022 року.

Директор Центру економічної стратегії (ЦЕС) Гліб Вишлінський заявляв, що у зв'язку зі знятим обмеженням Національним банком на встановлення курсу гривні до іноземних валют під час електронних розрахунків, курс в банках може сягнути 37 гривень.

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