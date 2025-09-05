Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,16 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 8 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,22 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 13 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, дещо послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок установлено на рівні 48,16 гривні за один євро, тобто гривня втратила 3 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,21/41,24 грн/дол., а євро - 48,16/48,18 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 5 вересня знизився на 3 копійки – до 41,60 гривні за долар, а продати американську валюту можна за середнім курсом 41,10 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 7 копійок і складає 48,53 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 47,90 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні у "ПриватБанку" подешевшав на 5 копійок і складає 41,50 гривні за долар, а курс євро залишився на попередньому рівні і складає 48,55 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,90 гривні, а євро - за курсом 47,55 гривні за одиницю іноземної валюти.

Вас також можуть зацікавити новини: