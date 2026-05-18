Нацбанк послабив гривню: офіційний курс валют на вівторок

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,41 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 19 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,16 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 9 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,41 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 15 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,16/44,19 грн/дол., а до євро - 51,42/51,44 грн/євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" 18 травня зріс на 18 копійок і становив 44,35 гривні за долар, а курс євро не змінився і складав 51,70 гривні за євро. При цьому продати американську валюту в банку можна було за курсом 43,75 гривні, а євро - за курсом 50,70 гривні за одиницю іноземної валюти.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин прогнозує, що цього тижня готівковий долар перебуватиме на рівні 44,00-44,50 грн (при цьому з переходом на вищий щабель порівняно з очікуваннями минулого тижня у 43,75-44,25 грн/дол.). Готівковий євро ж перебуватиме в рамках 51,25-52,00 грн.

