Курс гривні до євро зміцнився до 33,39 грн/євро.

Національний банк України на вівторок, 10 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,11 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 3 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 33,39 грн/євро, тобто гривня зміцнилася до євро на 3 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Читайте такожВ Україні після вихідних подешевшала валюта: курс в обмінниках

Офіційний курс

Нацбанк на 10 листопада встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 28,11 (9 листопада - 28,13)

100 EUR - 33,39 (9 листопада - 33,42)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,08/28,10 грн/дол., до євро - на рівні 33,39/33,42 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на понеділок, 9 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,14 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 22 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Жирій