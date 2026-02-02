Скринінг здоров’я 40+: коли українці почуть отримувати перші виплати

Перші запрошення надійшли українцям, які відс вяткували своє 40-річчя 1 січня.

Перші запрошення на скринінг здоров’я для громадян старших 40 років почали надходити в "Дію" українцям, чий день народження припав на 1 січня, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Вітаємо! Вам доступна послуга Скринінг здоров’я. Подбайте про здоров’я завчасно" - таке повідомлення сьогодні почали отримувати користувачі застосунку Дія по всій країні", - ідеться у повідомленні.

Запрошення надійшли українцям та українкам, старшим 40 років, які відсвяткували свій день народження 1 січня 2026 року, адже сьогодні минуло 30 днів від цього дня.

Зазначається, що відтепер запрошення пройти обстеження й попіклуватися про власне здоров’я надходитимуть щодня: наприклад, уже завтра своє повідомлення отримають люди 40+, народжені 2 січня, і так далі.

Отримавши сповіщення, українці та українки можуть підтвердити бажання взяти участь у програмі та подати заявку на отримання 2 тисяч гривень від держави. Кошти будуть нараховані впродовж 7 днів – ними люди зможуть розрахуватися за обстеження в межах програми.

"Сьогодні вже понад 900 місць надання послуг медзакладів по всій Україні готові приймати людей та проводити їм Скринінг здоров’я 40+", - додали у МОЗ.

У міністерстві нагадали, що "Скринінг здоров’я 40+" – це програма для українців та українок від 40 років, яка передбачає базові обстеження для раннього виявлення хвороб і щорічну перевірку серця, рівня цукру та ментального здоров’я. Скринінг безоплатний: після подання заявки держава надає 2000 гривень на обстеження.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомляла, що з 1 січня українці віком понад 40 років можуть пройти обстеження для вчасного виявлення ризиків хронічних хвороб. Програма призначена для раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету і проблем психічного здоровʼя.

Користувачам застосунку Дія віком від 40 років запрошення пройти скринінг находить на 30-й день після дня народження. Слід прийняти запрошення для участі в програмі Скринінг 40+ у застосунку та замовити "Дія.Картку" в застосунку або використати вже наявну.

