Морози - не перешкода: військовий розкрив, до яких хитрощів вдається РФ, щоб просуватися

Силам оборони зрозуміла мета ворога, зазначив Положухно.

На тлі погіршення погодних умов інтенсивність дій російських окупантів зменшилася на 5-10%. Про це в етері Ранок.LIVE повідомив начальник пункту управління ПБС KRAKEN 1654 Данило Положухно.

"Якщо говорити загалом, то противник продовжує проводити свою наступальну операцію. Інтенсивність боїв майже не змінилася. Не дивлячись на великі морози, противник продовжує відправляти свою піхоту. Вони знаходять нові можливості свого маскування. Думають, що це ефективно, намагаються це використовувати. Один з прикладів, який, мабуть усі бачили ці відео з так званими пінгвінами. Це такі маскувальні халати, які противник використовує в районі Лиману", – сказав Положухно.

Він додав, що противник не припиняє спроб проводити інфільтрацію, маскуючись на намагаючись пройти через українські позиції. Також, за словами бійця, росіяни намагаються підвищувати комплектацію та донавченість своїх підрозділів.

Відео дня

"І якраз у районі Борової, північніше, противник постійно намагається використовувати трубу "Союз". Вони намагаються пророблювати нові проходи в цій трубі, отвори. Але це все передбачувано, певні контрзаходи проводяться постійно", – додав Положухно.

Ситуація на фронті: важливі новини

Раніше аналітики DeepState повідомили, що росіянам вдалося просунутися неподалік двох населених пунктів у Запорізькій області. Зокрема, ворог мав успіхи біля Добропілля та у Приморську.

Тим часом український військовий з позивним "Алекс" повідомив, що російські окупанти намагаються рухатися вздовж траси на Бахмут, перекидаючи особовий склад в цей район. Він також зазначив, що "не здивується, якщо різко зʼявляться колони броні, які намагатимуться прориватися вздовж траси".

Вас також можуть зацікавити новини: