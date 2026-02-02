Як українці ставляться до здачі Донбасу: результати опитування

Кількість противників не змінилася попри масштабні обстріли та проблеми з електро- та теплопостачанням

52% українців вважають категорично неприйнятним передати під контроль Росії весь Донбас в обмін на гарантії безпеки США і Європи. Такі дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститут соціології (КМІС) 23-29 січня 2026 року.

Водночас 40% опитаних готові на поступку, що Україна виводить свої війська з територій Донбасу, які зараз нею контролюються, тобто з Краматорська, Слов’янська тощо, і ці території переходять під контроль Росії. Натомість США і Європа дають Україні гарантії безпеки. При цьому 31% з них визнають, що це є складною умовою. Ще 7% не змогли визначитися із своєю думкою.

В КМІС зазначають, що у середині січня 2026 року показники були майже ідентичні (різниця - у межах похибки), тобто протягом 2-х останніх тижнів січня попри масштабні обстріли та проблеми з електро- та теплопостачанням підтримка такої вимоги до миру не зросла.

Відео дня

Серед мешканців м. Київ 59% вважають таку умову категорично неприйнятною. Готові прийняти - 31%. Тобто попри складну ситуацію в столиці більшість відкидають її. Якщо говорити про інші регіони, то на Заході 57% категорично відкидають і 38% готові прийняти, у Центрі / Півночі (без м. Київ) - 49% і 42%, на Півдні - 49% і 44%, на Сході - 50% і 39%.

Переговори з РФ - останні новини

Як повідомляв УНАН, на цьому тижні в Абу-Дабі відновлюються мирні переговори за посередництва адміністрації президента США Дональда Трампа, проте за дипломатичними дискусіями ховається тривожний сценарій. Аналітики попереджають: наполеглива вимога Москви передати їй повний контроль над Донецькою областю може бути не просто спробою "зберегти обличчя"

Видання The New York Times зазначає, що експерти побоюються, що здача Слов'янська і Краматорська позбавить Київ найпотужнішої лінії оборони на сході. Частина Донецької області, яку все ще утримує Україна, є однією з найбільш укріплених частин фронту, оскільки оборонні споруди тут зводилися з 2014 року, задовго до повномасштабного вторгнення Росії.

Якщо мирний план провалиться вже після передачі земель - сценарій, який багато хто вважає цілком реальним - Росія опиниться в ідеальній стратегічній позиції для початку нового, блискавичного вторгнення вглиб ослабленої України.

Вас також можуть зацікавити новини: