Плетенчук пояснив, чому Росія зменшила застосування кораблів для ударів по Україні

За його словами, будь-яка зупинка корабля робить його мішенню для ЗСУ.

Зараз у Чорному морі - відносне затишшя, що зумовлене сезонними штормами, адже вихід із гавані в Новоросійську значно ускладнений погодними умовами, та через високі хвилі та вітер завантажувати ракети "Калібр" небезпечно. Про це в етері Ранок.LIVE розповів речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук.

"У нас ситуація тривалий час залишається незмінною. Не слід забувати, що зараз міжсезоння, період штормів, і навігація доволі ускладнена. Зокрема, в тій локації, де росіяни станом на зараз дислокуються - це Новоросійськ. Виходи з цієї гавані доволі непрості. У будь-якому разі у морі не спостерігається будь-яких кораблів або підводних човнів", - сказав він.

Водночас, як додав речник, ворожа авіація залишається активною, хоча певною мірою й вона залежить від погодних умов, але не настільки, як кораблі. Він зазначив, що у цей період виходи авіації можливі, але застосування доволі складне.

За словами Плетенчука, у січні 2026 року Чорноморський флот РФ замість "звичних" кількох виходів на місяць, застосував ракети "Калібр" лише 1 раз.

За його словами, підготовка до атак із моря суттєво відрізняється від підготовки авіації, адже флот ворога раніше мав основну базу у Криму, через втрату якої має певні обмеження. Зокрема, наразі росіяни вимушені завантажувати "Калібри" у Новоросійську, що є небезпечним і технічно складним процесом під час шторму. Це стосується як надводних кораблів, так й субмарин, які вимушені піднятися на поверхню - на підводні човни завантаження відбувається у горизонтальний спосіб. Крім того, будь-яка зупинка корабля біля причалу з плавкраном робить його мішенню для ЗСУ. Військовий пояснив:

"Завантаження ракет відбувається безпосередньо в пункті базування Новоросійськ… Це робити не так просто, бо в цей момент вони перебувають у вразливому становищі".

Удари РФ по Україні

Нагадаємо, 20 січня під час масованої атаки по Україні РФ застосувала протикорабельну ракету "Циркон". Плетенчук пояснив, що цю ракету, ймовірно, проблематично запускати з надводних ракетоносіїв через якісь проблеми. Він розповів, що деякі аналітики вважають, що вона ще сира, хоча й не нова. На початку повномасштабного вторгнення окупанти її кілька разів застосовували, але були проблеми з її "перенавчанням" з протикорабельного статусу працювати по землі.

