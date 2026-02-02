Серйозна загроза для українців: Плетенчук попередив про небезпеку з окупованого Криму

За словами речника ВМС, на півострів заходять окремі підрозділи противника для відновлення та перегрупування.

Тимчасово окупований Крим став для Росії військовою базою та логістичним хабом, а також звідти минулого місяця побільшало ударів по Україні. Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук.

"Наш тимчасово окупований півострів вони використовують як військову базу та логістичний хаб. Там є відповідне угруповання, яке безпосередньо дислокується і серед завдань якого, як би мовити, оборона окупованих територій від звільнення", - сказав Плетенчук.

На півострів, за даними речника, заходять окремі підрозділи для відновлення та перегрупування. Він нагадав, що розгалужена логістична мережа, яку окупанти будували в Криму з 2014 року, зараз вже працює й для забезпечення російських військ на материковій частині України.

Також, додав Плетенчук, росіяни використовують територію АРК для того, щоб звідти застосовувати балістику. Зокрема, у січні росіяни завдавали ракетних ударів більше, ніж зазвичай.

"Не маючи можливості працювати з морських носіїв, вони застосовують мобільні пускові та ведуть обстріли з території Криму. Якщо раніше пріоритетом були обстріли портової інфраструктури, то у минулому місяці це були й інші регіони України, на жаль. Та ці цілі складні для ураження", - підкреслив речник.

Він пояснив, що такі установки в Криму противник фактично переміщує "у партизанський спосіб" - тобто, пускові комплекси постійно змінюють позиції, пересуваються поза населеними пунктами, уникають загальних доріг та діють приховано. Саме це, за словами Плетенчука, створює додаткові труднощі та підвищує небезпеку для цивільних по всій Україні.

Ситуація у Криму - що ще відомо

Нагадаємо, раніше Плетенчук розповів, що у тимчасово окупованому Криму росіяни намагаються якомога швидше відновити радіолокаційні станції, які уражають Сили оборони України. Таким чином через удари України ворог втрачає "очі".

За його словами, знищення оглядових систем означає подальше ураження об'єктів, які вони прикривають. У будь-якому разі зменшення потенціалу ворога щодо можливості виявити засоби напади з боку ЗСУ - плюс, але росіяни завжди на це реагують - відновлюють втрати.

