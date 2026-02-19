Нацбанк неочікувано посилив гривню: офіційний курс валют на 20 лютого

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,92 грн/євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 20 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,27 гривні за долар, таким чином українська валюта додала 2 копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила свої позиції: офіційний курс європейської валюти на п'ятницю встановлено на рівні 50,92 гривні за один євро, тобто гривня додала одразу 34 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,26/43,29 грн/дол., а єдина європейська валюта - 50,91/50,93 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 19 лютого зріс на 4 копійки і становив 43,55 гривні за дола, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43,05 гривні за долар. Водночас середній курс євро до гривні залишився без змін і складав 51,60 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,80 гривня за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" не змінився і становив 43,45 гривні за долар, а курс євро знизився на 10 копійок і становив 51,50 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 42,85 гривні, а євро - за курсом 50,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

