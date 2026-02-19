В Ірані ремонтують військові об’єкти через погрози США: The Independent розповіло деталі

США погрожують військовими діями в разі провалу переговорів.

За словами експертів, супутникові знімки показують, що Іран нещодавно побудував бетонний щит над новим військовим об'єктом і покрив його землею, повідомляє The Independent.

Повідомляється, що ці роботи ведуться на місці, яке в 2024 року було атаковано Ізраїлем на тлі напружених відносин із США.

Видання посилаючись на знімки вказують на те, що Іран закопав входи до тунелів на ядерному об'єкті, який був бомбардований США під час 12-денної війни Ізраїлю в 2025 році.

Відео дня

Окрім цього, він укріпив входи до тунелів поблизу іншого об'єкта та відремонтував ракетні бази, які були пошкоджені під час конфлікту.

В статті йдеться, що ці дії дають уявлення про діяльність Ірану на об'єктах, що мають ключове значення для напружених відносин з Ізраїлем і США, в той час як Вашингтон прагне домовитися з Тегераном про ядерну програму. Зазначається, що США погрожують військовими діями в разі провалу переговорів.

Військовий комплекс "Парчин"

Видання пояснює, що західні спецслужби пов'язують надзвичайно важливий військовий комплекс "Парчин", розташований за 30 км на південний схід від Тегерана, з імовірними випробуваннями ядерної бомби, проведеними понад два десятиліття тому.

В публікації підкреслюється, що знімки вже від 12 жовтня 2025 року показують розвиток об'єкта. Зокрема, на світлинах видно каркас нової споруди та дві менші споруди, що прилягають до неї. На фото від 14 листопада вже можна побачити металевий дах, що покриває велику споруду.

Однак, знімки за 13 грудня минулого року показують, що об'єкт частково покритий. Ба більше, до 16 лютого поточного року його взагалі не видно, оскільки, за словами експертів, він прихований бетонною спорудою.

Видання зазначило, що Інститут науки та міжнародної безпеки (ISIS) у своєму аналізі супутникових знімків від 22 січня 2026 року вказав на прогрес у будівництві "бетонного саркофага" навколо новозбудованого об'єкта на цьому майданчику, який він ідентифікував як Талеган 2.

В листопаді ISIS повідомляв, що на знімках видно "триваюче будівництво та наявність об'єкта, схожого на довгу циліндричну камеру, можливо, контейнер для зберігання вибухових речовин, довжиною приблизно 36 метрів і діаметром 12 метрів, розміщений всередині будівлі".

"Високовибухові контейнери мають вирішальне значення для розробки ядерної зброї, але також можуть використовуватися в багатьох інших процесах розробки звичайної зброї", - зазначають в ISIS.

Судовий аналітик зображень з Contested Ground припустив, що дах мав подібний відтінок до навколишньої території. Він не виключає, що його покрили брудом, щоб приховати колір бетону.

"Затягування переговорів має свої переваги: протягом останніх двох-трьох тижнів Іран був зайнятий прихованням нового об'єкта Taleghan 2 ... Є більше ґрунту, і об'єкт може незабаром стати повністю невпізнанним бункером, що забезпечить значний захист від повітряних ударів", - написав в соцмережі Х засновник ISIS Девід Олбрайт.

Ядерний комплекс в Ісфахані

Видання нагадало, що комплекс в Ісфахані є одним із трьох іранських заводів зі збагачення урану, які були бомбардовані США в червні. Окрім об'єктів, що входять до ядерного паливного циклу, в Ісфахані є підземна зона, де, за словами дипломатів, зберігається значна частина збагаченого урану Ірану.

Супутникові знімки, зроблені наприкінці січня, показали нові спроби закопати два входи до тунелю на території комплексу, про що 29 січня повідомляв ISIS.

Тунельний комплекс в Натанзі

ISIS повідомляв, що супутникові знімки вказують на триваючі з 10 лютого роботи з "укріплення та посилення оборони" двох входів до тунельного комплексу під горою, розташованої приблизно за 2 км від Натанза – місця, де знаходяться два інші заводи Ірану зі збагачення урану.

Ракетна база Шираз

За даними ізраїльської організації Alma Research and Education Center, ця база, розташована приблизно за 10 км на південь від міста Шираз на півдні Ірану, є однією з 25 основних баз, здатних запускати балістичні ракети середньої дальності.

В організації нагадали, що під час минулорічної війни об'єкт зазнав незначних пошкоджень над землею.

Порівняння знімків, зроблених 3 липня 2025 року та 30 січня 2026 року, показує роботи з відновлення та очищення головного логістичного та, ймовірно, командного комплексу на базі.

Ракетна база в Кумі

За даними Alma, ця база, розташована приблизно за 40 км на північ від міста Кум, зазнала помірних пошкоджень над землею.

Порівняння знімків, зроблених між 16 липня 2025 року та 1 лютого поточного року, показує новий дах над пошкодженою будівлею.

США та Іран: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп заявив, що підтримує зміну режиму в Ірані. Очільник Білого дому вважає, що скоро на Близькому Сході зʼявиться "величезна сила", оскільки Пентагон відправив до регіону другий авіаносець. Трамп не повідомив, хто, на його думку, мав би прийти до влади в Ірані, але зазначив, що "такі люди є". В США хочуть, щоб ядерні переговори з Іраном також охоплювали її балістичні ракети, підтримку збройних угруповань в регіоні та ставлення до іранського народу.

Також ми писали, що два американські чиновники розповіли Reuters, що армія США розробляє сценарії можливих тривалих операцій проти Ірану, якщо такий наказ дасть президент США Дональд Трамп. Агентство зазначило, що мова йде про потенційні бойові дії, які можуть тривати тижнями. За словами американських посадовців, йдеться про складніший і масштабніший сценарій. Примітно, що Іран раніше попереджав, що у разі ударів по його території зможе атакувати будь-яку американську військову базу в регіоні.

Вас також можуть зацікавити новини: