ЗСУ контратакують на одному з напрямків: Волошин пояснив задум ворога на півдні

За словами речника, Сили оборони зменшують "сіру зону".

Сили оборони України ведуть контратакувальні та штурмові дії на Олександрівському напрямку, щоб не дозволити російським окупантам просунутися в бік Дніпропетровської області. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

"Ситуація там доволі непроста, але Сили оборони України знищують ворога. Намагаються не дати йому просунутись у бік Дніпропетровської області, у бік населеного пункту Покровське", - сказав речник.

За його словами, підрозділи ЗСУ продовжують на цьому відтинку фронту активні бойові дії, щоб стримати наступ росіян та стабілізувати обстановку.

"Там ми проводимо далі контратакувальні й штурмові дії. Тому ворогові там зараз непереливки, але він не припиняє своєї активності", - зазначив Волошин.

На Олександрівському напрямку ворог за минулу добу 6 разів атакував українські позиції, у районах населених пунктів Тернове, Рибне та у бік Данилівки, Цегельного.

Також, розповів речник, Сили оборони зменшують "сіру зону" на півдні, не дають окупантам завести групи закріплення тощо.

"У деяких випадках ми діємо на випередження і на деяких ділянках лінії бойового зіткнення ворогу здається, що ми організували якийсь контрнаступ, але це наші дії, які узгоджені та скоординовані, щоб не дати йому просуватися глибше на нашу територію", – підкреслив військовий.

Як додав Волошин, підрозділи РФ намагаються також витіснити ЗСУ із Гуляйполя та атакують населені пункти, розташовані поблизу, – Залізничне, Зелене, Варварівку, Староукраїнку тощо. Успіхів у просуванні противник немає, запевнив Волошин. Загалом на Гуляйпільському напрямку противник за минулу добу 31 раз намагався йти вперед.

РФ хоче захопити 10 сіл до 24 лютого

Нагадаємо, раніше речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин казав, що російське командування поставило своїм підрозділам завдання до 24 лютого 2026 року – річниці початку повномасштабного вторгнення – продемонструвати "захоплення" понад десятка українських населених пунктів. За даними української розвідки, солдатам РФ наказано зайти до низки населених пунктів, встановити там триколори, зафіксувати це на відео або фото, після чого – залишити територію. До переліку входять Новоселівка, Олексіївка, Олександроград, Новоолександрівка, Воскресенка, Орестопіль, Тернове, Зелений Гай, Андріївка, Клевцове, Відрадне, Братське тощо.

