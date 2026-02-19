В Україні створили власний ЗРК, але держава ним не зацікавилася, - ЗМІ

Поки Київ випрошує ППО у західних партнерів, власні розробки залишилися без уваги, і розробник змушений шукати покупців за кордоном.

В Україні розробили унікальний мультикаліберний зенітно-ракетний комплекс "Шершень", здатний використовувати зенітні ракети різних систем – причому як радянських, так і західних. Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак у статті для liga.net розкрив нові подробиці про цю розробку.

Як зазначає експерт, той факт, що унікальний український ЗРК повезли на збройову виставку Defense Show 2026 в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) з одного боку вказує на актуальність цієї зброї для глобального ринку озброєнь, а з іншого – свідчить про те, що компанія-розробник змушена шукати замовників за кордоном, не отримавши належної підтримки від української держави.

"І підприємство-розробник, і його ЗРК переживають непростий час під постійними ракетними обстрілами. Керівництво вже ліквідованого Мінстратегпрому, відвідавши компанію після одного з "прильотів" у 2025 році, констатувало проблему, але нічим не допомогло, адже підприємство приватне", - пише експерт.

Що стосується самого комплексу, то, за словами Бадрака, ця зброя дуже потрібна Силам оборони України в умовах інтенсивних російських обстрілів. Під час випробувань комплекс успішно відстріляв п'ять різних типів зенітних ракет американської та радянської розробки.

"Де-факто, українські інженери зробили універсальний засіб ППО-ПРО - одночасно малої і середньої дальності - в контейнер можуть бути завантажені одночасно різні ракети", - зазначає експерт.

За словами Бадрака, американські інженери з Raytheon Company, яка виробляє зенітні ракети до комплексів Patriot, NASAMS та ін., взагалі не вірили в можливість створення універсальної пускової установки для зенітних ракет.

Все починалося з проекту, який отримав напівофіційну назву FrankenSAM (буквально – ППО-Франкенштейн), в рамках якого 28 радянських зенітних комплексів "Бук" були переобладнані під можливість запуску американських ракет "повітря-повітря" з огляду на вичерпання запасів радянських ракет до даного комплексу.

Побічним результатом вищеописаного досвіду і стала поява "Шершня" – універсального мультикаліберного ЗРК, створеного вже з нуля. Українське підприємство розробило власну, абсолютно нову пускову установку, командно-штабну машину управління і радар. Родзинкою нового ЗРК є саме пускова установка, але в цілому комплекс створений за модульним принципом і може бути інтегрований з будь-яким радаром на вибір замовника.

Ще один цікавий момент: "Шершень" може запускати радянські ракети "повітря-повітря" Р-27. А вони вироблялися і виробляються, зокрема, в Україні.

"Попередні підрахунки свідчать, що вартість ЗРК "Шершень" буде в 6-8 разів дешевшою за фактичний, наявний нині аналог – ЗРК NASAMS. Відповідно, в рази дешевші і ракети до нього", – зазначає Бадрак.

