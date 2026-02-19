Власники нового смартфона Samsung за 3000 доларів скаржаться на зламаний екран

Перші покупці Galaxy Z TriFold вже зіткнулися з серйозними проблемами.

Перші покупці Galaxy Z TriFold повідомляють про випадки поломки внутрішнього дисплея, який сам по собі виходить з ладу. Скарг поки небагато, однак з огляду на високу вартість "трикладушки" сам факт наявності подібних неполадок насторожує.

У PhoneArena звертають увагу на скарги від двох користувачів Reddit. У одного користувача проблеми з'явилися через місяць, в іншого – вже через п'ять днів.

Користувач під ніком Odd-Drawer6410 першим розповів про проблему, підкресливши, що приблизно через 1.5 місяця експлуатації внутрішній екран смартфона раптово згас й перестав реагувати на будь-які дії. За словами автора, він поводився з телефоном обережно – ніяких ударів і падінь не було.

Відео дня

При цьому спочатку неполадки вдавалося усунути звичайним перезавантаженням, проте через пару днів цей метод перестав працювати, і екран остаточно вийшов з ладу.

Інший користувач стверджує, що зіткнувся з аналогічною ситуацією вже через п'ять днів після покупки. Спочатку внутрішній екран почав некоректно обробляти дотики – пристрій фіксувало натискання в тих місцях, де їх не було. А наступного ранку дисплей повністю перестав працювати і почав відображати білу заливку.

Офіційних заяв від Samsung з цього приводу ще не надходило. Експерти припускають, що причиною може бути складна конструкція потрійного згину і особливості гнучких шлейфів, які проходять через кілька шарнірів.

Сам смартфон був представлений в грудні 2025 року за ціною $2900. Характеристики включають 10-дюймовий внутрішній екран і 6,5-дюймовий зовнішній, чип Snapdragon 8 Elite, акумулятор на 5600 мАг і камеру на 200 Мп. Це перший "трикладушка" Samsung і друга "трикладушка" на ринку після Huawei.

Раніше стало відомо, що заміна екрана Galaxy Z TriFold коштує майже стільки ж, скільки новенький Galaxy S25 Ultra. При цьому Samsung згодна один раз замінити внутрішній екран за пів ціни.

Вас також можуть зацікавити новини: