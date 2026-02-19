Український експорт обвалився через російські атаки, – Reuters

Росія посилює авіаудари по чорноморських портах України.

Російські авіаудари по чорноморських портах України наприкінці минулого року скоротили їхню пропускну спроможність і завдали шкоди українському експорту сільськогосподарської продукції та руди. Одеська область, де розташований великий судноплавний вузол, перебуває під ударами з перших днів повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Україна, яка відвантажує близько 90% усього свого експорту через цей судноплавний вузол, змогла налагодити роботу власного "морського коридору": судна тримаються ближче до узбережжя, а російський флот стримують за допомогою морських дронів. Втім, у грудні Росія різко посилила інтенсивність атак на чорноморські порти, повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

За інформацією в матеріалі, у грудні російські удари пошкодили 13 цивільних суден − переважно балкерів, які зазвичай використовують для перевезення зерна та залізної руди, які є основними експортними товарами України.

За підрахунками видання, це становить майже 10% від загальної кількості суден, що зазнали ударів із початку війни чотири роки тому. Джерело в транспортній галузі, яке побажало залишитися анонімним, повідомило ЗМІ, що удари по портах Одещини за останні кілька місяців скоротили їхню експортну спроможність до 30% порівняно з довоєнним рівнем.

Атаки на портову інфраструктуру завдали шкоди місцевому бізнесу, змушуючи компанії знижувати ціни, щоб залишатися конкурентоспроможними на світовому ринку.

Постійнi відключення електроенергії, спричинені російськими ударами по енергетичному сектору, додатково ускладнюють ситуацію, а в окремих випадках роблять виробництво нерентабельним.

Дані, з якими ознайомилося Reuters свідчать, що через авіаудари у грудні порти змогли відвантажити лише близько трьох чвертей запланованого експорту. У січні цей показник відновився до 84%, коли інтенсивність атак знизилася.

За даними Міністерства економіки , у листопаді Україна експортувала 4 млн тонн сільськогосподарської продукції. У грудні, на піку російських атак, обсяг знизився до 3,7 млн тонн і залишався на цьому рівні в січні.

У лютому, коли атаки на порти зменшилися, аграрний експорт України дещо зріс. За перші 17 днів лютого відвантаження збільшилися на 7% порівняно з аналогічним періодом січня − до близько 1,4 млн тонн.

Другим за обсягом експортним товаром України є залізна руда, більшість якої постачається до Китаю.

Аналітики GMK Center повідомили, що експорт руди в листопаді скоротився на 8,7% порівняно з попереднім місяцем. У грудні він залишався стабільним, а в січні знову знизився − на 7,5%.

Причиною падіння експорту стали зростання логістичних витрат в Україні разом зі зниженням цін на залізну руду в КНР.

Зазначимо також, що з кінця 2025 року Росія посилила атаки на залізничну інфраструктуру. Міністр інфраструктури Олексій Кулеба заявив, що з початку 2026 року Росія здійснила вже 266 ударів по поїздах і об’єктах залізниці.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомив, що продукція аграріїв забезпечила понад половину загального експорту України минулого року. Істотно зріс експорт агропродукції з доданою вартістю, зокрема товарів переробної промисловості.

Загалом Україна експортувала продукції АПК на 22,71 млрд доларів і імпортувала – на 9,12 млрд доларів. Порівняно з 2024 роком загальні показники погіршилися: експорт зменшився на 9%, а імпорт зріс одразу на 13%.

Частка ЄС в експорті української агропродукції, за попередніми оцінками, зменшилася з 52% у 2024 році до 49%. Головними товарами для продажу за кордон стали соняшникова олія (5,2 млрд дол.), кукурудза (3,9 млрд дол.) та пшениця (3 млрд дол.).

