Швеція оголосила про пакет військової допомоги Україні на $1,42 млрд

До пакета увійдуть системи ППО, далекобійні ракети, дрони та боєприпаси.

Уряд Швеція оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 12,9 мільярда шведських крон, що еквівалентно приблизно 1,42 мільярда доларів США, пише Reuters.

Як повідомили в уряді, найбільшою складовою пакета стане закупівля нових систем ближньої протиповітряної оборони на суму близько 470 мільйонів доларів (4,3 млрд крон).

Загалом допомога включатиме:

системи ППО,

безпілотники,

ракети далекого радіуса дії,

артилерійські боєприпаси.

Цей пакет є частиною масштабної програми підтримки України на 2026 рік загальним обсягом близько 4,4 мільярда доларів (40 млрд крон).

Міністр оборони Швеції Пал Йонсон повідомив, що з урахуванням нового пакета загальна військова допомога Стокгольма Києву з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році сягнула приблизно 11,3 мільярда доларів (103 млрд крон).

"Ціль чітко визначена: нові системи протиповітряної оборони, далекобійні засоби та боєприпаси для задоволення найнагальніших оперативних потреб України", – зазначив він.

Окремо Стокгольм заявив про намір надати гарантії Світового банку на позику Україні в розмірі близько 275 мільйонів доларів (2,5 млрд крон).

Допомога Україні від Швеції - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у 2025 році Швеція посіла третє місце у світі за обсягом військової допомоги Україні, як за загальним обсягом внесків, так і за часткою національного ВВП.

Європейські країни разом надали Україні приблизно 21,5 мільярда доларів військової допомоги у 2025 році, що приблизно на 1,5 мільярда доларів більше, ніж у 2024 році.

Серед європейських країн-донорів Німеччина залишалася найбільшим постачальником військової допомоги, надавши приблизно 10,6 мільярда доларів (9 мільярдів євро) допомоги протягом 2025 року. Велика Британія слідувала за нею з понад 6,4 мільярда доларів (5,4 мільярда євро), а Швеція посіла третє місце з приблизно 4,4 мільярда доларів (3,7 мільярда євро) військової підтримки.

