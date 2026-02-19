Швеція оголосила про пакет військової допомоги Україні на $1,42 млрд

Уряд Швеція оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 12,9 мільярда шведських крон, що еквівалентно приблизно 1,42 мільярда доларів США, пише Reuters.
Як повідомили в уряді, найбільшою складовою пакета стане закупівля нових систем ближньої протиповітряної оборони на суму близько 470 мільйонів доларів (4,3 млрд крон).
Загалом допомога включатиме:
- системи ППО,
- безпілотники,
- ракети далекого радіуса дії,
- артилерійські боєприпаси.
Цей пакет є частиною масштабної програми підтримки України на 2026 рік загальним обсягом близько 4,4 мільярда доларів (40 млрд крон).
Міністр оборони Швеції Пал Йонсон повідомив, що з урахуванням нового пакета загальна військова допомога Стокгольма Києву з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році сягнула приблизно 11,3 мільярда доларів (103 млрд крон).
"Ціль чітко визначена: нові системи протиповітряної оборони, далекобійні засоби та боєприпаси для задоволення найнагальніших оперативних потреб України", – зазначив він.
Окремо Стокгольм заявив про намір надати гарантії Світового банку на позику Україні в розмірі близько 275 мільйонів доларів (2,5 млрд крон).
Допомога Україні від Швеції - що відомо
Як повідомляв УНІАН, у 2025 році Швеція посіла третє місце у світі за обсягом військової допомоги Україні, як за загальним обсягом внесків, так і за часткою національного ВВП.
Європейські країни разом надали Україні приблизно 21,5 мільярда доларів військової допомоги у 2025 році, що приблизно на 1,5 мільярда доларів більше, ніж у 2024 році.
Серед європейських країн-донорів Німеччина залишалася найбільшим постачальником військової допомоги, надавши приблизно 10,6 мільярда доларів (9 мільярдів євро) допомоги протягом 2025 року. Велика Британія слідувала за нею з понад 6,4 мільярда доларів (5,4 мільярда євро), а Швеція посіла третє місце з приблизно 4,4 мільярда доларів (3,7 мільярда євро) військової підтримки.