Партія Орбана опублікувала обурливий ШІ-ролик про війну в Україні

Орбан намагається залякувати угорців, погрожуючи їм відправкою на фронт в Україні, якщо вони не переоберуть його на квітневих виборах.

Правляча в Угорщині партія "Фідес" опублікувала передвиборчий агітаційний ролик, що експлуатує тему війни в Україні. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначає видання, прем'єр Віктор Орбан будє свою передвиборчу кампанію, пропонуючи угорцям те, що він описує як вибір між "війною та миром". Зокрема він стверджує, що опозиційна партія "Тиса", яка має всі шанси здобути перемогу на квітневих виборах до парламенту, буцімто за наказом Єврокомісії планує втягнути Угорщину у бойові дії на боці України.

Саме цей наратив експлуатує 33-секундне ШІ-відео, опубліковане на сторінці будапештського відділення партії "Фідес" у Facebook. У ньому подано дві сцени. В першій маленька дівчинка і її мати вдома в Угорщині сумують за своїм батьком та чоловіком відповідно, який пішов на фронт. В другій сцені показано смерть угорського солдата на війні.

"Поки що це лише кошмар, але Брюссель готується втілити його в реальність... Давайте не ризикувати. "Фідес" – це безпечний вибір!" - йдеться у підписі до відео.

Угорська опозиція висловила обурення публікацією ролика. Лідер партії "Тиса" назвав відео "огидним", "глибоко обурливим" та таким, яке не можна пробачити.

"Це не політика, це бездушна маніпуляція", – сказав він.

Як пише Reuters, у більшості опитувань "Тиса" має перевагу над партією Орбана "Фідес" на 8-12 відсоткових пунктів. І якщо серед прихильників Орбана 57% справді вірять в те, що "Тиса" хоче відправити угорців на фронт, то серед прихильників опозиції такі фактично відсутні на статистичному рівні.

Як писав УНІАН, раніше угорський прем'єр Віктор Орбан публічно назвав Україну ворогом Угорщини. При цьому він натякнув, що не проти того, аби Росія повністю окупувала Україну.

Також ми розповідали, що днями Угорщина зупинила поставки в Україну свого дизельного пального як покарання за те, що українці не ремонтують нафтогін "Дружба", пошкоджений російським ударом.

