Останні поставки: російські Мі-28 та Су-35 не врятують занедбану армію Ірану, - Forbes

Навіть поставки нових російських гелікоптерів і винищувачів не здатні відновити застарілі збройні сили Тегерана.

В Ірані з’явилися перші відео та знімки російських ударних гелікоптерів Мі-28НЕ "Хейвок", що пролітають над Тегераном. Це, ймовірно, остання поставка російської військової техніки, включно з винищувачами Су-35, замовлених і оплачених Іраном, пише Forbes.

За оцінками експертів Інституту вивчення війни, навіть повне та прискорене постачання російських систем не зможе відродити іранські звичайні збройні сили, які занепадали протягом десятиліть через пріоритет КВІР та застаріле обладнання.

Наразі Мі-28 базуються в міжнародному аеропорту Мехрабад у Тегерані, і, як припускають аналітики, Іран, найімовірніше, використовуватиме їх проти внутрішніх заворушень та протестів, а не для протистояння американським чи ізраїльським ВПС.

Іран також замовив до 50 Су-35 для заміни застарілих F-14A Tomcat та МіГ-29, проте навіть ця кількість не змінить суттєво співвідношення сил у регіоні. За словами аналітиків, сучасні бойові літаки США та союзників Ізраїлю легко перевершують іранські нові поставки.

Попри нові закупівлі, десятилітнє занепадання регулярних збройних сил Ірану робить будь-яке швидке відновлення армії практично неможливим. Режим продовжує покладатися на КВІР, власні балістичні ракети та безпілотники як основні засоби стримування та контролю над населенням.

Нові поставки Мі-28 та Су-35 стануть лише символічним оновленням техніки, але не змінять фундаментальної слабкості іранських збройних сил, підсумовує видання.

Іран та Росія - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Іран уклав з Росією контракти на постачання ракетного озброєння на суму близько 2,7 мільярда доларів ще до повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомив західний чиновник із питань безпеки на умовах анонімності у коментарі Bloomberg.

За його словами, угоди були підписані починаючи з жовтня 2021 року – за кілька місяців до початку війни. Вони стосувалися постачання балістичних ракет та ракет класу "земля-повітря".

