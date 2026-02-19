Чернігів та місто-супутник ЧАЕС залишилися без світла: у чому причина

Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Міста Чернігів та Славутич залишилося без світла через аварію на одній з повітряних ліній, повідомляє Чернігівобленерго у своєму Telegram-каналі.

"Внаслідок аварії на одній з повітряних ліній 110 кВ знеструмлені споживачі Чернігова, Славутича та низки населених пунктів Чернігівського району", - повідомляють енергетики.

Зазначається, що наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Удари РФ по енергетиці України - останні новини

Росія продовжує систематично тероризувати енергетику України, прагнучи залишити українців без світла та тепла. В ніч на 19 лютого російські окупанти вночі завдали удару по місту Лозова Харківської області, внаслідок чого там знеструмлена найбільша котельня.

В цей же день ворог завдав чергових ударів по українській енергетиці. За словами першого заступника міністра енергетики Артема Некрасова, внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях.

17 лютого ворог атакував енергетичну інфраструктуру п'яти областей України. Внаслідок ударів Дніпропетровська, Одеська, Донецька, Харківська та Запорізька області тимчасово залишилися без світла.

