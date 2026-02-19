Китай планує підім'яти під себе світову торгівлю: Reuters розкрило план Пекіна

Американський президент робить все, аби зміцнити позиції Пекіну.

Китай використовує тарифні війни президента США Дональда Трампа на свою користь. Пекін змінює світову торгівлю так, щоб поставити себе в центр нового, китайсько-орієнтованого багатостороннього порядку.

Агенство Reuters пише, що Китай йде на болісні структурні зміни, аби забезпечити собі довгострокове домінування у світовій торгівлі.

Схема виглядає наступним чином: США тиснуть на інші країни, аби ті менше торгували з Китаєм. Пекін, в свою чергу, робить цим країнам пропозиції, які перекривають можливі збитки від погіршення стосунків з Вашингтоном. Мета - настільки глибоко інтегрувати Китай у світову торгівлю, щоб партнери не могли дозволити собі роз'єднатися під тиском США.

В рамках стратегії "анти-роз'єднання" Пекін пропонує угоди про вільну торгівлю великим коаліціям – від ЄС до країн Перської затоки. З 2017 року – початку першої каденції Трампа – Китай веде переговори і з окремими країнами по всьому світу. В перелік входять Гондурас, Панама, Перу, Лесото, Південна Корея, Швейцарія та інші.

Багато світових та регіональних організацій, з яких нещодавно вийшли США, стали вікном можливостей для просування власних інтересів Китаю. Зокрема і Транстихоокеанська торговельна угода, яка свого часу була створена для протистояння китайському впливу.

Разом з тим, ризики, які торговельний профіцит Китаю в розмірі 1,2 трильйона доларів створює для виробничих секторів торговельних партнерів, важко ігнорувати. Вже зараз китайські фірми відправляють тільки до Європи більше товарів, ніж Блок може поглинути.

Пекін стикається з кризою перевиробництва та низького внутрішнього попиту. Їхнє ребалансування – довгостроковий проект. У Трампа залишилося три роки на посаді, і наступна адміністрація може повернутися до створення коаліцій для стримування Китаю.

Намагання Пекіну перебудувати під себе світову торгівлю можуть розбитися об побоювання інших країн щодо його статусу монополіста з видобутку і переробки критичних корисних копалин. Так, на початку лютого стало відомо, що Євросоюз планує укласти зі США торговельну угоду по рідкісноземельним металам, аби обмежити вплив Китаю.

При цьому минулому році Китай посилив свою підтримку Росії в її загарбницькій війні проти України. За прогнозами, співпраця Пекіну та Москви ще більше поглибиться цьогоріч.

