На заставу вистачить: слідство порахувало, наскільки 'Мідас' міг озолотити Галущенка

В НАБУ кажуть, що ексміністр енергетики міг значно збагатитися.

Злочинна організація у справі "Мідас" відмила на користь ексміністра енергетики Германа Галущенко 12,9 мільйона доларів корупційних коштів в період з 2021 по 2025 рік, стверджують слідчі.

В Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) повідомили, що Галущенко в плівках слідства проходить під кодовим ім'ям "Сігізмунд".

"Отримані детективами докази свідчать, що протягом 2021-2025 років на користь Сігізмунда відмили 12,9 мільйонів доларів", – повідомляє НАБУ.

За повідомленням, для відмивання використовували криптовалюту з подальшим зарахуванням коштів на швейцарські рахунки, або просто шляхом передачі готівки колишній дружині фігуранта. Частина коштів, стверджують слідчі, йшла на навчання дітей у елітних швейцарських закладах.

Детективи зазначають, що за чотири роки активної діяльності угрупування "Мідаса" воно відмило понад 112 млн доларів.

"Йдеться про відкати, які контрагенти державного "Енергоатому" мали платити, аби з ними розрахувалися за виконаними контрактами. Ця схема отримала назву "шлагбаум", а ексміністр був в ній ключовим елементом", – повідомляє НАБУ.

Справа Галущенко – головні новини

В неділю 15 лютого стало відомо, що ексміністра енергетики Германа Галущенка затримали при спробі виїхати з України. Його зняли з нічного поїзда Київ-Варшава.

17 лютого Галущенка взяли під варту з альтернативою сплати застави у 200 мільйонів гривень. Прокурор просив майже 426 млн гривень. Галущенко бідкався, що грошей в нього немає, а навчання сина оплачував дуже заможний "хрещений батько".

