В Словаччині ухвалили важливе рішення щодо тимчасового захисту українців

В МВС Словаччини радять перевірити термін дії тимчасового захисту через їхній портал.

Міністерство внутрішніх справ (МВС) Словаччини повідомило про автоматичне продовження терміну дії тимчасового захисту для громадян України, які виїхали з країни через повномасштабну російську агресію, повідомляє The Slovak Spectator.

У відомстві проінформували, що статус автоматично діятиме до 4 березня 2027 року. Зазначається, що відповідне рішення ухвалила й Рада Європейського Союзу. На національному рівні його закріпила постанова уряду від 21 лютого 2025 року.

В МВС Словаччини радять перевірити термін дії тимчасового захисту через їхній портал. У відомстві додали, що після реєстрації статусу люди отримують паперове підтвердження формату A4. Воно виконує роль тимчасового документа про перебування і діє максимум 90 днів, поки виготовляється картка на проживання.

В статті йдеться, що якщо особа під час реєстрації не подала одразу заяву на картку, наприклад, якщо немає адреси для її доставки, тоді це можна зробити пізніше. Однак, в такому випадку слід повторно записатися через резерваційну систему МВС.

Видання нагадує, що тимчасовий захист в Словаччині дає право українцям на проживання, доступ до медицини, освіти та ринку праці.

Раніше УНІАН повідомляв, що спеціальна посланниця ЄС із питань українців Ілва Йоганссон заявила, що роки проживання українців під спеціальним режимом тимчасового захисту в Європі не стануть автоматичною підставою для отримання довгострокового дозволу на проживання в ЄС після закінчення війни. Проте, як пояснила Йоганссон, держави-члени можуть врахувати ці роки для національних дозволів. За її словами, в більшості країн ЄС після п’яти років легального перебування іноземець може отримати довгостроковий дозвіл на проживання. Рішення не буде залежати від наявності робочої візи чи інших обставин. Однак, для українців під тимчасовим захистом цей шлях не є автоматичним.

Також ми писали, що спікер парламенту Чехії та очільник партії SPD Томіо Окамура не згодний з проєктом постанови, яка передбачає надати українцям дозвіл на довгострокове проживання цього року. Окамура поділився, що члени його партії проголосують проти цієї пропозиції, про що він вже поінформував коаліцію та прем'єр-міністра Чехії. Окамура вважає, що жоден іноземець не повинен мати спрощених умов для отримання довгострокового дозволу на проживання в Чехії порівняно з іншими.

