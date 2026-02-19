У Молдові розкрили антиукраїнську змову, - ЗМІ

Сьогодні вранці молдовській поліції довелося задіяти спецпризначенців, щоб провести певні процесуальні дії.

Російські спецслужби на території Молдови готували операцію із фізичної ліквідації кількох публічних осіб в Україні. Про це повідомляє видання Newsmaker із посиланням на Генеральний інспекторат поліції Молдови.

"Молдовська поліція та українські правоохоронні органи в рамках спільної слідчої групи проводять кримінальне розслідування щодо підготовки фізичної ліквідації кількох публічних осіб в Україні", - йдеться у повідомленні.

За інформацією видання, певні процесуальні дії відбулися вранці 19 лютого. Залучено Управління по боротьбі з організованою злочинністю, поліцейський спецназ "Фульгер" та інші підрозділи.

При цьому наголошується, що злочинні плани були керовані російськими спецслужбами.

Як писав УНІАН, нещодавно стало відомо, що уряд Молдови за підтримки Європейського Союзу та Сполучених Штатів працює над розробкою стратегії та дорожньої карти реінтеграції Придністров’я.

З огляду на чутливість теми, деталі плану наразі не розголошуються, оскільки влада вважає, що це може зашкодити успіху майбутніх кроків. Робота над планом ведеться, і його результати мають бути представлені суспільству, коли підготовка буде завершена, з акцентом на поступовий дипломатичний та практичний підхід до вирішення цього тривалого конфлікту.

