Вкладники зможуть самостійно обрати відділення банку-агенту, у якому бажають отримати кошти.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уже з наступного тижня розпочне виплату коштів вкладникам ліквідованого банку "Конкорд".

Як повідомили у прес-службі фонду, на сьогодні ще триває процес формування реєстру вкладників. "Після оголошення про початок виплат вкладники банку – фізичні особи, у тому числі фізичні особи-підприємці, – зможуть отримати свої кошти в одному із 12 банків-агентів Фонду. Нагадаємо, вкладник сам обирає банк та відділення, у якому бажає отримати кошти. Крім того, існує можливість отримати гарантоване відшкодування від Фонду дистанційно. Таку послугу на сьогодні надають 5 банків-агентів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загальна сума гарантованого відшкодування вкладникам банку, призначена до виплат, становить 639 млн грн. Завдяки дії норми про повне відшкодування за вкладами на період воєнного стану та трьох місяців після його завершення, кожен вкладник отримає від Фонду кошти у повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на кінець дня 1 серпня.

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"Банк ""Конкорд" – це сьомий банк, ліквідацію якого Фонд розпочав під час повномасштабного вторгнення... Виплату вкладникам банку "Конкорд" Фонд планує розпочати уже з наступного тижня, орієнтовно після 21 серпня. Фонд має достатньо коштів для виплати повної суми відшкодування усім вкладникам", – сказала заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування Ольга Білай.

Ліквідація банку

1 серпня 2023 року правління Національного банку України вирішило відкликати банківську ліцензію в банку "Конкорд" та ліквідувати фінустанову.

Причиною у НБУ назвали систематичне порушення банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Крім цього, впродовж останніх двох років за результатами здійснення нагляду у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму регулятор оштрафував банк за порушення на 60,4 млн грн та видав письмове застереження.

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