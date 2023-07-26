Мережа також не оформлювала працівників офіційно.

Мережа секс-шопів NO TABOO приховувала від податкової понад 230 тисяч доларів щомісяця та не оформлювала працівників офіційно, в той час, як сьогодні Зеленський підписав закон про повернення довоєнного оподаткування.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в Telegram.

За його словами, ДПС в Києві виявила ще одну велику мережу, що "дарувала задоволення своїм покупцям в чорну, без застосування РРО та оформлення працівників".

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"Прихована виручка - більше 230 тис. дол. на місяць. Власникам мережі та інтернет-магазину слід було б знати, що сплата податків армії у війну є обовʼязковою для навіть і особливо продаєш інтимні товари і так, незалежно від твого пишномовного бренду NO TABOO. А ось ухилення від податків особливо у війну це і є TABOO", - написав депутат.

Оподаткування в Україні - деталі

Сьогодні, 26 липня, президент Володимир Зеленський підписав закон, раніше ухвалений Верховною Радою, про повернення довоєнного оподаткування, який, зокрема, передбачає скасування з 1 серпня єдиного податку у 2%.

За результатами соціологічного опитування, більшість українців не мають бажання платити податки через низький рівень доходів, які не дозволяють забезпечити гідний рівень життя.

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